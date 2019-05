Liga: En-Nesyri affole les compteurs avec Leganés

Leganés retrouve son rythme de croisière. Cette fois à l’extérieur chez un rival qui joue la Ligue des Champions. Une large victoire vendredi sur la pelouse du Sanchez Pizjuán contre Séville (0-3) qui lui permet d’atteindre 45 points, son meilleur score en première division, dépassant les 43 unités de la saison dernière.

La formation espagnole peut remercier son international marocain, Youssef En-Nesyri, qui a ouvert le score à la 8e minute et a lancé ses coéquipiers. Grâce à sa réalisation, Youssef En-Nesyri, devient le meilleur buteur de l’équipe en première division (sur une saison).

Le joueur a inscrit son neuvième but en Liga avec Leganés, lors de la saison en cours. Ce chiffre permet au Lion de l’Atlas de dépasser son coéquipier, Alexander Szymanowski, qui a marqué 8 buts jusqu’à présent. De retour de blessure, En-Nesyri a été un vrai casse-tête pour les défenseurs adverses. À deux journées de la fin, le joueur a toujours l’opportunité de marquer plus de buts et de battre les records du club.

N.K