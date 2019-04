Liga: Benzema fait mieux que Ronaldo et Messi

Karim Benzema dépasse Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en Liga. Pas concernant le nombre de buts marqués… mais grâce à son but inscrit in extremis face à Huesca, dimanche, en match comptant pour la 29e journée. L’attaquant de 31 ans fait mieux que le Portugais et l’Argentin en championnat espagnol, puisqu’il a marqué contre toutes les équipes que le Real a affronté.

L’international français a en effet marqué contre 34 équipes de Liga depuis qu’il a rejoint le club de la capitale espagnole en 2009. En début de cette saison, il ne lui manquait que de marquer face à Huesca et Leganés pour établir ce record.

Lionel Messi n’ a pas pu trouver le chemin des filets face Cadix, Murcie et Xerez. Cristiano Ronaldo, quant à lui, n’a jamais marqué face à Leganés.

Rappelons que le Real Madrid s’est imposé dimanche 31 mars face à Huesca (3-2). Cucho a ouvert le score pour Huesca dès la 3e minute de jeu, avant qu’Isco n’égalise à la 25e. Ceballos a donné l’avantage aux Madrilènes à la 62e avant qu’Etxeita ne remette les deux équipes à égalité en marquant à la 74e minute. A à la 89ème minute, Karim Benzema a inscrit le 3ème but, offrant ainsi la victoire aux siens…et ce fameux record.

A.K.A.