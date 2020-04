Liga : accord sur un retour à l’entraînement

LaLiga, organisme qui gère le football professionnel en Espagne, et la Fédération royale espagnole de football (RFEF) se sont mises d’accord pour un retour à l’entraînement au sein du football professionnel espagnol, a annoncé, lundi, le Conseil Supérieur du Sport (CSD).

“Le Conseil Supérieur du sport (CSD), LaLiga et la fédération de football espagnole (RFEF) ont trouvé un accord pour le retour à l’entraînement au sein du football professionnel”, ajoute le Conseil dans un communiqué, présidant que ce retour est conditionné par l’évolution de la pandémie de Covid-19 et aux décisions adoptées par le ministère de la Santé”.

Les équipes reprendront leurs activités “quand les conditions sanitaires le permettront, et en suivant de stricts protocoles de santé”, fait noter le communiqué.

Les deux organismes sont également d’accord sur leur volonté de vouloir mener la saison 2019-2020 à son terme.

En plus, “les présidents de LaLiga et de la fédération se sont engagés à créer un fonds de contingence de dix millions d’euros pour aider les sportifs vulnérables, et invitent d’autres entités comme le syndicat de footballeurs AFE à y participer”, souligne le Conseil.

S.L. (avec MAP)