La page officielle de la FIFA a dévoilé ce dimanche l’hymne officiel du Mondialito qui se déroule actuellement au Maroc. Dans ce tube nommé « Welcome to Morocco » et produit par RedOne, on retrouve plusieurs jeunes artistes marocains de renommée. Parmi eux, Rym, Asmaa Lamnawwar, Douzi, Nouâmane Belaayachi, Zouhair Bahaoui, Hatim Ammor, Dizzy Dros et Aminux.