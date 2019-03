L’hommage touchant de Fayçal Fajr à sa mère (VIDEOS)

Invité sur le plateau de “Le Vestiaire” lundi 11 mars, émission diffusée sur RMC Sport, l’international marocain, Fayçal Fajr, a rendu un hommage très touchant à sa mère.

“A l’époque où je jouais en CFA à Fréjus, je rentrais à Rouen, j’avais horreur de voir ma mère se lever à 3h30 du matin pour laver Renault à l’époque ou à l’hôpital de Rouen. Elle était femme de ménage. J’attendais qu’elle sorte, je savais qu’elle se levait à 3h30 pour commencer son premier travail. Et non, je restais sur le côté dès que je voyais les phares de la voiture, elle passait et je rentrais à la maison. C’est ce qui m’a donné la force”, a-t-il affirmé. Et d’ajouter: “Mon seul but a été de sortir mes parents de ce monde-là”.

Par ailleurs, le milieu de terrain de 30 ans est revenu sur la participation des Lions de l’Atlas à la Coupe du Monde 2018. Fajr a expliqué qu’il regrettait l’élimination prématurée de la sélection dès la phase de poules.

D’autre part, le Lion de l’Atlas a évoqué sa première convocation en sélection, sous la houlette de Badou Zaki. Et de poursuivre que même s’il avait été convoqué par les Bleus, il aurait fait le choix du cœur.

A.K.A.