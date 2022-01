L’exploit spécial de Hakimi lors de cette CAN

La star des Lions de l’Atlas Achraf Hakimi a enregistré un exploit spécial en cette Coupe d’Afrique des Nations qui se tient au Cameroun.

En plus d’avoir marqué l’un des plus beaux buts de la compétition contre le Gabon, Hakimi est jusqu’à présent le seul joueur à avoir marqué via coup franc en phase de groupes. En effet, aucune des 24 équipes participantes n’a réussi à marquer de la sorte.

Notons que l’édition en cours comporte plusieurs records insolites, dont celui du Camerounais Vincent Aboubakar qui a marqué 5 buts jusqu’à présent, devenant ainsi le deuxième joueur à réaliser un tel exploit en phase de groupes au cours du 21e siècle. Le seul à avoir réalisé ce chiffre était son compatriote Samuel Eto’o lors des éditions de 2006 et 2008.

Notons également que les arbitres ont sifflé 18 penaltys en phase de groupes, dont 10 ont été convertis en buts.

M.F.