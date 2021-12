L’exploit de Max Verstappen, nouveau champion du monde de F1 (VIDEO)

A seulement 24 ans, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché dimanche son premier titre mondial en Formule 1 (F1) en écartant son grand rival, le Britannique Lewis Hamilton (36 ans), dans le dernier tour de l’ultime Grand Prix de la saison à Abou Dhabi. Lors d’un des championnats les plus serrés de l’histoire du GP, le titre semblait promis leader du classement, Hamilton, qui s’est vu éberlué par une violente sortie de piste du Canadien Nicholas Latifi (Williams), à cinq tours de l’arrivée.

C’est ainsi que Hamilton et Verstappen se sont retrouvés côte à côte, après que la monoplace de Latifi soit dégagée de la piste et que la course fut placée sous drapeau jaune. Le Néerlandais a saisi cette chance pour passer en tête de la course. Né en Belgique le 30 septembre 1997 et issu d’une famille de pilotes, un père ancien pilote de F1 et une mère ancienne pilote de karting, Verstappen a été le plus jeune pilote à prendre le départ d’un GP en 2015, à 17 ans, 5 mois et 15 jours, sous les couleurs de Toro Rosso. Il est ensuite devenu le plus jeune vainqueur en Espagne en 2016, à 18 ans, 7 mois et 15 jours, pour sa première chez Red Bull, entre autres records de précocité.

Avec un changement de règlement technique ouvrant la piste à de nouvelles monoplaces, la prochaine saison 2022 débutera le 20 mars à Bahreïn et comporte le nombre record de 23 GP.