Lewandowski, Haaland, Benzema, Ronaldo…le classement des buteurs (C1)

Mario Pasalic a inscrit son troisième but en Ligue des champions, mais cela n’aura pas suffit à son équipe de l’Atalanta, finalement battue (2-1) lors des quarts de finale dans les dernières minutes par le Paris SG, grâce à deux réalisations de Marquinhos et d’Eric Choupo-Moting, qui inscrivent chacun leur premier but dans la compétition.

Voici par ailleurs le classement des buteurs à l’issue de cette rencontre:

13 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

10 buts: Haaland (Dortmund)

6 buts: Depay (Lyon), Gabriel Jesus (Manchester City), Gnabry (Bayern Munich), Kane (Tottenham), Mertens (Naples), Sterling (Manchester City)

5 buts: Benzema (Real Madrid), Icardi (Paris SG), Ilicic (Atalanta Bergame), Martínez (Inter Milan), Kylian Mbappé (Paris SG), Son Heung-min (Tottenham)

4 buts: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Forsberg (RB Leipzig), Hakimi (Dortmund), Orsic (Dinamo Zagreb), Promes (Ajax Amsterdam), Rodrygo (Real Madrid), Sabitzer (RB Leipzig), Salah (Liverpool), Suárez (Barcelone), Werner (RB Leipzig)

3 buts: Abraham (Chelsea), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Dybala (Juventus Turin), El-Arabi (Olympiakos), Hwang (RB Salzbourg), Mbwana (Genk), Messi (Barcelone), Milik (Naples), Neymar (Paris SG), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Pasalic (Atalanta Bergame), Pizzi (Benfica), Tolisso (Bayern Munich)

2 buts: Agüero (Manchester City), Azmoun (Zenit Saint-Pétersbourg), Azpilicueta (Chelsea), Bonaventure (Club Bruges), Brandt (Dortmund), Cheryshev (Valence CF), Coman (Bayern Munich), Di María (Paris SG), Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg), Félix (Atlético Madrid), Foden (Manchester City), Gameiro (Valence CF), Griezmann (Barcelone), Gündogan (Manchester City), Hateboer (Atalanta Bergame), Higuain (Juventus Turin), Insigne (Naples), Jorginho (Chelsea), Llorente (Atlético Madrid), Lukaku (Inter Milan), Mané (Liverpool), Minamino (RB Salzbourg), Al. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Moraes (Shakhtar Donetsk), Müller (Bayern Munich), Olmo (Dinamo Zagreb), Osimhen (Lille), Perisic (Bayern Munich), S. Ramos (Real Madrid), Rodrigo (Valence CF), Sancho (Dortmund), Sarabia (Paris SG), Seferovic (Benfica), Semedo (Olympiakos), Solomon (Shakhtar Donetsk), Soucek (Slavia Prague), Torres (Valence CF), van de Beek (Ajax Amsterdam), Wijnaldum (Liverpool), Ziyech (Ajax Amsterdam)

1 but: Ademi (Dinamo Zagreb), Alan Patrick (Shakhtar Donetsk), Alli (Tottenham), Álvarez (Ajax Amsterdam), Andersen (Lyon), Aouar (Lyon), Aurier (Tottenham), Barella (Inter Milan), Barinov (Lokomotiv Moscou), Batshuayi (Chelsea), S. Bender (Bayer Leverkusen), Bernardeschi (Juventus Turin), Bernat (Paris SG), Boakye (Etoile rouge de Belgrade), Boril (Slavia Prague), Büyük (Galatasaray), Candreva (Inter Milan), Casemiro (Real Madrid), Castagne (Atalanta Bergame), Cavani (Paris SG), Cervi (Benfica), Choupo Moting (Paris SG), Coutinho (Bayern Munich), J. G. Cuadrado (Juventus Turin), Daka (RB Salzbourg), De Bruyne (Manchester City), de Tomas (Benfica), Demme (RB Leipzig), Diatta (Club Bruges), Dodo (Shakhtar Donetsk), Guilherme (Olympiakos), Douglas Costa (Juventus Turin), Eriksen (Tottenham), Fati (Barcelone), Felipe (Atlético Madrid), Freuler (Atalanta Bergame), Gómez (Atalanta Bergame), Goretzka (Bayern Munich), Gosens (Atalanta Bergame), Herrera (Atlético Madrid), Ikone (Lille), Isco (Real Madrid), Ivanusec (Dinamo Zagreb), James (Chelsea), Keita (Liverpool), Kimmich (Bayern Munich), Kondogbia (Valence CF), Konoplyanka (Shakhtar Donetsk), Kovacic (Chelsea), Kroos (Real Madrid), Krychowiak (Lokomotiv Moscou), Laimer (RB Leipzig), Lamela (Tottenham), Lenglet (Barcelone), Leovac (Dinamo Zagreb), Llorente (Naples), Lo Celso (Tottenham), Lovren (Liverpool), Lozano (Naples), Lucas (Tottenham), Lucumi (Genk), Mahrez (Manchester City), Malinovskiy (Atalanta Bergame), Marquinhos (Paris SG), Matuidi (Juventus Turin), Meunier (Paris SG), Milunovic (Etoile rouge de Belgrade), Modric (Real Madrid), Muriel (Atalanta Bergame), Saúl (Atlético Madrid), Odey (Genk), Olayinka (Slavia Prague), Ozdoev (Zenit Saint-Pétersbourg), Parejo (Valence CF), Partey (Atlético Madrid), Pérez (Barcelone), Petkovic (Dinamo Zagreb), Podence (Olympiakos), Pulisic (Chelsea), Rafa Silva (Benfica), Rakitskiy (Zenit Saint-Pétersbourg), Ramsey (Juventus Turin), Rémy (Lille), Roberto Firmino (Liverpool), Robertson (Liverpool), Savic (Atlético Madrid), Sessegnon (Tottenham), Soler (Valence CF), Szoboszlai (RB Salzbourg), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Terrier (Lyon), Tetê (Shakhtar Donetsk), Tousart (Lyon), B. Traoré (Lyon), Ulmer (RB Salzbourg), Valbuena (Olympiakos), Vanaken (Club Bruges), Vecino (Inter Milan), Vinicius (Benfica), Vinícius Júnior (Real Madrid), Volland (Bayer Leverkusen), Vulic (Etoile rouge de Belgrade), Wass (Valence CF), Willian (Chelsea), Zapata (Atalanta Bergame)