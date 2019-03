L’étrange absence de Hamdallah sur la liste de Renard

La liste d’Hervé Renard est tombée. Alors que tous les passionnés du ballon rond au Maroc s’attendaient à la convocation d’Abderazzak Hamdallah, ce dernier ne figure pas dans la liste du technicien français.

Le joueur a pourtant bel et bien été appelé, mais il a décliné la sélection pour des “raisons familiales”, selon les déclarations de Renard. L’info n’est pas passée inaperçue et fait polémique sur les réseaux sociaux.

Plusieurs internautes pensent que les raisons avancées par Hervé Renard ne sont pas convaincantes. Ils estiment que l’avant-centre d’Al Nassr (Arabie Saoudite) serait en colère contre le coach national puisqu’il l’a convoqué une seule fois ces dernières années.

Notons que l’ex footballeur de l’OCS n’a pas cessé d’impressionner et d’épater la galerie depuis qu’il a débarqué au Qatar et en Arabie Saoudite. Cette saison, Abderazzak Hamdallah explose les compteurs. En 21 matchs disputés cette année, il a inscrit 23 buts et 7 passes décisives (toutes compétition confondues). Il fait parler de lui partout dans le monde. C’est le meilleur buteur de l’année 2019 et le quotidien espagnol AS n’a pas manqué de rappeler qu’il devance les grandes stars du football tels que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

N.K.