Les voeux d’Hervé Renard à Mustapha Hadji (PHOTO)

L’ex-international marocain et actuel entraîneur adjoint de l’équipe nationale, Mustapha Hadji, fête ce vendredi ses 47 ans. Une journée spéciale pour lui qui coïncide avec le jour de la rencontre Maroc-Cameroun, comptant pour la 5e journée et avant dernière des éliminatoires de la CAN 2019.

Le sélectionneur national Hervé Renard a tenu à lui souhaiter un joyeux anniversaire, en espérant la victoire des Lions de l’Atlas face à la sélection camerounaise, en guise de cadeau pour Mustapha Hadji.

“Bon anniversaire Mustapha Hadji. Espérant une victoire contre le Cameroun comme cadeau”, a-t-il écrit.

Rappelons par ailleurs que les hommes d’Hervé Renard affronteront ce vendredi lors de la 5ème et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, l’équipe du Cameroun.

Avec 7 points, le Maroc occupe la deuxième place du groupe B, une unité derrière son prochain adversaire et 3 devant le Malawi. Durant la première journée, le Maroc s’était incliné face au Cameroun (0-1), avant d’écraser le Malawi par 3 buts à 0. Lors de la troisième journée, les Nationaux s’étaient imposés à la peine face aux Comores (1-0). Quelques jours plus tard, ils étaient allés chercher un nul sur la pelouse du même adversaire (2-2).

Le dernier match du Maroc face au Malawi (6ème journée) aura lieu le 22 mars 2019.

