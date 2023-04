Les villes marocaines candidates pour accueillir le Mondial 2030

Le Maroc a présenté une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030.

D’après le site «StadiumDB», sept villes marocaines seront candidates pour accueillir les matchs du Mondial. Il s’agit de Tanger, Rabat, Casablanca, Oujda, Fès, Marrakech et Agadir.

Le Royaume va d’ailleurs renforcer son dossier par le nouveau grand stade de Casablanca, avec une capacité d’accueil de 93.000 places et celui d’Oujda, avec 50.000 places.

Rappelons que le roi Mohammed VI a annoncé la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, le 14 mars à Kigali, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le Souverain.

Le Souverain a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.

H.M.