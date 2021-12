Les ultras du Wydad et du Raja suspendent leurs activités

Les ultras « Winners », « Green Boys » et « Eagles » soutenant les équipes du Wydad et du Raja ont annoncé la suspension de leurs activités pour une durée indéterminée.

Les trois groupes ont publié, sur leurs pages Facebook respectives, un communiqué commun, annonçant la suspension de toutes les activités des cellules, des branches et des rassemblements dans les quartiers ainsi que des graffitis.

« Celui qui a vécu toutes les étapes d’évolution de ce type d’encouragement aura été témoin d’un changement drastique. D’un outil de décompression, le mouvement est devenu un outil de souffrance gratuite, et est désormais vécu via des pratiques éloignées du but initial. La majorité a été aveuglée par la haine, qui nous a écartés de nos valeurs religieuses et de la nature saine, et nous a fait oublier le rayonnement de la culture des tribunes », déclare le communiqué.

Et d’ajouter : « Au milieu de toute cette nuisance nous apparaît un élément qui génère la culpabilité : les larmes des parents. C’est l’expression ultime de l’horreur de la situation actuelle… Des têtes brûlées se cachent derrière 120 dirhams de cotisations pour mêler leurs groupes dans des problèmes et des conflits inutiles. Si nous voulons que ce mouvement dure, nous devons comprendre qu’un groupe ne gagne pas du respect par le nombre d’adversaires qu’il a tués, mais par le nombre de fausses idées qu’il a tuées en son sein. plusieurs pratiques doivent cesser… Et si nous n’arrivons pas à maintenir la paix en dehors du stade, nous allons nous contenter de la concurrence dans les tribunes ».

Ainsi, les ultras précitées ont décidé de suspendre toutes leurs activités. « Suite à ce communiqué, nous nous désavouons de toute transgression, nous n’interférerons pas pour la résoudre, et nous n’aurons pas à assumer ses conséquences. La coordination globale entre les trois groupes continuera afin d’assurer la stabilité », conclut le communiqué.

M.F.