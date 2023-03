Les supporters du Zamalek veulent un entraîneur de la Botola

L’Olympique Club de Safi risque fort bien de perdre son entraîneur égyptien, Tarek Mostafa. Celui-ci pourrait bien retourner au bercail, selon les desiderata pressants des supporters du club cairote du Zamalek, qui ont demandé aux dirigeants de l’équipe de conclure un accord avec l’entraîneur actuel de l’OC Safi.

Et selon la page officielle des « zamalkaouis », le club doit impérativement désigner Tarek Mostafa comme coach du Zamalek, vu ses compétences lui ayant permis de diriger « une équipe assez mal classée », selon la presse égyptienne.

« Il entraîne une équipe qui n’est pas très forte et, pourtant, il arrive à battre le Raja et d’autres équipes bien classées. Ainsi qu’à chaque saison, il aspire à accéder au carré d’or », a ajouté la page du club cairote. Et de poursuivre, toujours à propos de Tarek Mostapha: « Les médias marocains disent de lui qu’il est la version égyptienne de Walid Regragui et qu’il a été pressenti pour entraîner le Wydad. Sauf que les règlements marocains interdisent qu’un coach entraîne successivement deux équipes pendant la même saison ».

La page des supporters du Zamalek souhaite donc que la direction du club fasse appel à Tarek Mostafa en lui octroyant « les entières prérogatives à même de construire une équipe forte, capable de relever les défis face à la concurrence lors de la prochaine saison ».

L.A.