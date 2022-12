Les supporters du Wydad voient rouge après la défaite face à l’AS FAR (PHOTOS)

Le Wydad de Casablanca a subi une lourde défaite (3-0) contre l’AS FAR ce jeudi. Les supporters n’ont pas caché leur colère après la prestation des Rouge et Blanc, appelant Said Naciri à trouver une solution rapide. Hicham El Idrissi et Abdelilah Saber ont assuré pendant une bonne période les entraînements de l’équipe, en l’absence de Houcine Ammouta, devenu consultant pour une chaîne qatarie à l’occasion du Mondial, avant que Hassan Benabicha ne prenne les rênes de l’équipe.

C’est cette situation qui a poussé de nombreux supporters à s’exprimer sur les réseaux sociaux. ʺC’est quoi ce niveau ?ʺ, ʺC’est mal parti pour le Mondialitoʺ, ʺNaciri doit nous trouver un bon entraîneur dans les plus brefs délaisʺ, peut-on lire sur la Toile.

A.O.