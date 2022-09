Les supporters du Wydad font une demande à Ammouta et Naciri

Suite à sa défaite en Supercoupe d’Afrique face à la Renaissance Sportive de Berkane ce weekend (2-0), les fans du Wydad de Casablanca ont adressé une demande particulière aux dirigeants.

Les supporters du WAC invitent Houcine Ammouta et Said Naciri à organiser un stage de préparation, lors de la prochaine trêve, afin d’être prêts physiquement et mentalement pour les prochains rendez-vous.

Les supporters s’attendent à ce que la nomination d’Ammouta à la tête de l’équipe puisse contribuer à maintenir l’élan établi par Walid Regragui lors de la précédente saison. Le Wydad s’apprête à affronter l’Olympique Khouribga dimanche prochain, en attendant l’arrêt de la Botola Pro du 19 au 27 septembre prochain.

Houcine Ammouta avait invité les supporters à faire preuve de patience, histoire de lui laisser assez de temps pour mettre de l’ordre dans les vestiaires.

A.O.