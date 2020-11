Les supporters du WAC en colère contre Ayoub Lakhal

Le joueur du Moghreb de Tétouan, Ayoub Lakhal, s’est attiré les foudres des supporters du Wydad, sa signature pour le club ayant trop tardé à leur avis.

Les négociations entre le joueur et le club ont traîné et les deux parties étaient finalement parvenues à un accord. Malgré cela, Ayoub Lakhal tarde, de manière incompréhensible, à signer avec le club et officialiser le transfert. Le comportement du joueur pourrait mettre en péril ce transfert et placerait le Wydad et le MAT dans une situation difficile, d’autant plus que le WAC a rempli ses obligations et accepté les conditions du joueur, qui changent à chaque fois.

Ce comportement est jugé irresponsable par les supporters du Wydad, qui ont exprimé leur colère contre le joueurs sur les réseaux sociaux.

M.F.