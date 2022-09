Les supporters du Raja remontés contre Mohamed Boudrika (PHOTO)

Un post sur Facebook de l’ancien président des Verts n’a pas été du goût de tout le monde. Mohamed Boudrika a répondu de façon indirecte à de récents propos tenus par Aziz El Badraoui à son encontre.

La situation est bien tendue entre les deux hommes, et ils ne le cachent pas. Boudrika a partagé via son compte Facebook la fable de l’âne et du tigre, mais à sa manière (le loup dans sa version). La morale de l’histoire que l’ex-président du Raja a partagée, et dont il a limité les interactions, est qu’il ne faut pas perdre son temps et se disputer avec ceux qui ne se soucient pas de la réalité, mais seulement de la victoire de leurs croyances et avoir raison même s’ils ont tort.

Les supporters du club n’ont pas manqué de réagir, appelant Boudrika à se mêler de ses affaires et de laisser El Badraoui mener sa mission à bien avec l’équipe.

Dans un récent passage sur l’émission Man To Man, El Badraoui a indiqué que « Boudrika empêche, de façon indirecte, le Raja d’atteindre son plein potentiel ». “Les supporters s’en prennent souvent au club et à ma personne pour ce qui est de la gestion du Raja. Boudrika doit comprendre qu’il n’est plus à la tête du club, et qu’il ne devrait pas semer la zizanie”, a-t-il expliqué.

A.O.