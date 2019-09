Les supporters du Raja et du Wydad s’unissent pour la bonne cause

Les supporters des deux clubs casablancais le Raja et le Wydad ont lancé dimanche soir une campagne sur les réseaux sociaux afin de lutter contre le hooliganisme. C’est ainsi que le slogan «Frères, pas ennemis» a été lancé pour appeler à l’union entre les deux publics.

«Le football (et le sport en général), avant d’être une compétition ou une course aux titres, est synonyme d’éducation et de bonne conduite. Il n’y pas de différences entre le Raja et le Wydad. Leurs couleurs représentent le drapeau marocain. Il n’y a pas de Maroc sans rouge et vert», peut-on lire sur ces pages.

Et d’ajouter que le premier ennemi des deux publics casablancais est le hooliganisme qu’il faut combattre «car il brûle le cœur des mères en fauchant des âmes innocentes dont le seul péché est la passion du football».

Les pages du Raja et du Wydad ont ainsi insisté sur la nécessité de prôner le principe de «pas d’émeute entre frères» sur le terrain, afin que les conflits puérils cessent de faire davantage de victimes.

Moncef El Arch