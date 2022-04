Les supporters du PSG en colère contre Hakimi (PHOTO)

Les supporters du Paris Saint-Germain ont exprimé leur mécontentement après la baisse de performance du latéral droit marocain Achraf Hakimi, particulièrement lors du match contre Lorient, dimanche, comptant pour la 30e journée de la Ligue 1.

Malgré sa contribution à la victoire (5-1) via sa passe décisive à Kylian Mbappé pour le 3e but, le Marocain a été sifflé par les supporters, pour sa faute qui a mené à l’unique but de Lorient.

A la 56e minute, Hakimi a voulu rendre le ballon à Marquinhos en défense, mais le ballon a atterri chez l’attaquant nigérian, Terem Moffi, qui l’a mis au fond des filets parisiens. Les supporters ont ainsi sifflé le Marocain, tenu responsable de ce but.

Sur les réseaux sociaux également, les supporters se sont plaints de la baisse de niveau de Hakimi. « Mais où est passé le Hakimi du début de saison? », Peut-on lire entre autres commentaires.

M.F.

Mais où est passé le Hakimi du début de saison.. ? #PSGFCL pic.twitter.com/OTC6eFVKWO — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 3, 2022