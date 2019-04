Les supporters de la Juve regrettent le départ de Mehdi Benatia

La Juventus se déplace chez l’Ajax ce soir à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Si la Juve peut compter sur Ronaldo en attaque, elle est en revanche privée de deux joueurs cadres dans le secteur défensif.

Il s’agit de Chiellini et Emre Can. Deux absences qui ont bouleversé les plans de Massimilliano Allegri, surtout après le départ d’un certain Mehdi Benatia. Selon CalcioMercato, un grand nombre de fans de la Vieille Dame regrettent le transfert du Lion de l’Atlas qui a quitté la Juve vers Al-Duhail dans des conditions déplorables.

Le journal italien explique que le défenseur marocain était une solution de secours plus fiable et sûre que Daniele Rugani. Toutefois, après son départ, Allegri n’a pas d’autre choix que de compter sur Rugani et Bonucci et espérer ne pas encaisser de but ce mercredi soir.

Les supporters de la Juve sont inquiets et n’ont pas hésité à exprimer leur colère contre la décision de vendre Benatia à Al Duhail. “Benatia ou es-tu?”, se demande un fan. “Laisser Benatia partir en janvier ne semble pas trop intelligent, n’est-ce pas?”, écrit une supportrice de la Juve. “Si seulement nous avons toujours Benatia… C’est une mauvaise chose devant une équipe comme l’Ajax”, regrette un autre fan des Bianconeri.

K.B

