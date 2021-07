Les supporters d’Al Nasr font leurs adieux à Amrabat (PHOTOS)

Les supporters du club saoudien d’Al Nasr FC ont fait leurs adieux à Nordine Amrabat, qui quittera le club cet été suite à l’expiration de son contrat.

Sur les réseaux sociaux, les supporters saoudiens ont créé le hashtag « Adieu Amrabat ». Plusieurs supporters ont fait leurs adieux à l’attaquant marocain, dans des publications où ils l’encensent et le remercient pour ses bons et loyaux services.

Amrabat a rejoint Al Nasr FC en 2018. Il y a joué 100 matches toutes compétitions confondues, marquant 17 buts et effectuant 25 passes décisives. Il a par ailleurs contribué au sacre du club en championnat saoudien en 2019, et en supercoupe saoudienne en 2020 et 2021.

M.F.