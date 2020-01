Les supporters algériens investissent Casa avant WAC-USMA (VIDEO)

Les supports algériens de l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA) sont venus nombreux à Casablanca. Et ce, afin d’apporter leur soutien inconditionnel à leur équipe qui rencontrera, ce vendredi, à partir de 20h, le Wydad de Casablanca pour le compte de la 5ème journée du groupe C, de la Ligue des champions africaine.

Ces supporters du pays voisin de l’Est, surtout de Bab El Oued, quartier mythique de la capitale algérienne et fief de l’USMA, se sont rassemblés au centre-ville de la capitale économique et, plus précisément du côté de Bab Marrakech, fief du club marocain du WAC. Et les Algérois n’ont pas manqué d’entonner chants et slogans à la gloire de leur club tout en allumant des fumigènes.

C’est dire que le match de ce soir entre les deux clubs maghrébins s’annonce chaud, très chaud! Espérons que la rencontre se déroulera sans incidents notables, dans une ambiance de fraternité maghrébine et que le fair-play sera au rendez-vous!

Et que le meilleur gagne! Même si les supporters des Rouge et blanc, en particulier, et tous les Marocains, en général, auront les yeux de Chimène pour le Wydad Atheltic Club de Casablanca. Cela va s’en dire!

L.A.