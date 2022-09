Les Sud-Américains impressionnés par les Lions de l’Atlas (PHOTO)

Les résultats positifs des deux matchs amicaux des Lions de l’Atlas ont suscité de nombreux échos parmi les Sud-Américains qui suivent les rencontres de leurs sélections nationales, qu’elles soient qualifiées aux phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022 ou pas.

Ainsi, la victoire des Lions de l’Atlas, sur le score de 2-0, sur le Chili, et le nul blanc devant le Paraguay, ont été largement commentés en Amérique latine où l’on a exprimé une grande admiration concernant les belles prestations de notre équipe nationale, dont on a apprécié les phases du bon jeu et le talent footballistique qu’ont démontré les joueurs marocains.

Et parmi les commentaires élogieux sud-américains sur les Lions de l’Atlas, la page Facebook DHA, qui suit et supporte les sélections nationales d’Amérique latine, évoquant les deux rencontres de l’équipe nationale contre le Chili, d’abord, puis contre le Paraguay , ensuite, dont il a publié une photo du résultat final (0-0), n’a pas hésité à écrire: « Seuls le Brésil et l’Argentine sont susceptibles d’arrêter le progression du Maroc! ».

