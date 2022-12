Les stars du football rendent hommage à Pelé

La légende du football brésilien et mondial, Edson Arantes do Nascimento, dit « Pelé », a rendu l’âme, jeudi, à l’âge de 82 ans, à Sao Paulo où il était hospitalisé pendant un mois pour traiter un cancer du côlon.

Depuis le décès de Pelé, triple champion du monde avec la Seleção, les réactions se multiplient pour rendre hommage à cette icône du football mondial et saluer sa mémoire.

« Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art (…), il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout: il a donné de la visibilité au Brésil (…) Il n’est plus là, mais sa magie va perdurer », a écrit sur Instagram son compatriote Neymar.

« Repose en paix, Pelé », a réagi Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde de football avec l’Argentine, peu après l’annonce de la mort de celui qui est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

Pelé a été « une source d’inspiration pour tellement de millions » de personnes, « une référence hier, aujourd’hui et demain », a souligné, de son côté, le Portugais Cristiano Ronaldo.

« L’affection dont il a toujours faite preuve à mon égard a été réciproque dans tous les moments, même à distance », a écrit le quintuple ballon d’or sur son compte Instagram, en exprimant « la douleur qui touche actuellement tout le monde du football ».

« L’éternel Roi Pelé » ne sera « jamais oublié et sa mémoire perdurera pour toujours en chacun de nous, passionnés de football », a-t-il ajouté.

De son côté, Kylian Mbappé a écrit sur Twitter : « Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi ».

L’ancien international allemand Franz Beckenbauer a rendu hommage à Pelé qui fut son coéquipier dans l’équipe américaine du Cosmos de New York en 1977, en le qualifiant du « plus grand de l’histoire » du football.

« Le football a perdu aujourd’hui le plus grand de son histoire, et moi un ami unique. Le football t’appartiendra à jamais. Repose en paix », a indiqué Beckenbauer dans un communiqué diffusé par le Bayern Munich, dont il est le président honoraire.

Pour sa part, l’ancien international anglais Geoff Hurst a tweeté: « J’ai tant de souvenirs de Pelé, sans aucun doute le meilleur joueur de football contre qui j’ai joué (Bobby Moore étant le meilleur joueur aux côtés de qui j’ai joué). Pour moi, Pelé reste le plus grand de tous les temps, je suis fier d’avoir joué sur le même terrain que lui ».

La Fédération internationale de football (FIFA), qui l’avait désigné « Footballeur du XXe siècle », a rendu hommage à Pelé, « l’immortel à jamais avec nous », dédiant son site internet à la mémoire du Brésilien.

« On le surnomme le Roi et son visage est sans doute l’un des plus célèbres de la planète football », écrit la FIFA.

« Nommé en son temps plus grand joueur du 20e siècle par la FIFA, Pelé s’est taillé une place à la mesure de son immense talent dans la légende du football mondial », ajoute l’instance dirigeante du football mondial.

La FIFA rappelle, par ailleurs, plusieurs des records établis par la légende Pelé, qui « reste à ce jour le plus jeune champion du monde de l’histoire » lors du sacre du Brésil en 1958 en Suède. Pelé n’a alors que 17 ans.