Les stades de Rabat et Tanger fins prêts pour le Mondialito (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc accueillera la Coupe du monde des clubs de football du 1er au 11 février à Rabat et Tanger, pour la troisième fois après les éditions 2013 et 2014.

Le Maroc dispose d’une grande expérience dans l’organisation de compétitions et événements sportifs, en particulier des tournois de football, qu’ils soient continentaux ou internationaux, ce qui le place parmi les meilleurs pays au monde en termes d’infrastructures footballistiques, en témoigne les Coupes du monde des clubs de 2013 et 2014.

Le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat répond à toutes les normes requises par la Fédération internationale de football (FIFA) pour accueillir des événements internationaux de football.

Le complexe est une icône du sport qui dispose d’équipements et d’installations modernes, notamment une tribune réservée aux médias et VIP, des installations sanitaires et des salles de réunion, ainsi qu’un éclairage de haute qualité et une pelouse aux critères internationaux.

En plus d’accueillir la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2014 et les matches de l’équipe nationale marocaine, le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah abrite chaque année le Meeting international Mohammed VI d’athlétisme comptant pour la Ligue de Diamant.

De son côté, le Grand stade de Tanger dispose également d’équipements et d’infrastructures de nouvelle génération, ce qui lui permet de garantir des conditions optimales pour l’accueil d’événements sportifs internationaux.

Le Grand stade de Tanger apporte de réelles garanties en matière de qualité d’accueil, de confort des sportifs et des supporters, et de sécurité. Le stade offre les normes relatives à la pelouse naturelle, l’éclairage, les écrans d’affichage et au son.

Par ailleurs, le Maroc avait mis ses stades à la disposition de nombreuses équipes africaines, pour disputer leurs matches qualificatifs à la Coupe du monde Qatar 2022, à cause de la non-conformité de leurs stades aux normes de la Confédération africaine de football et de la FIFA.

Le choix du Maroc par la FIFA pour abriter cet événement mondial du football n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt en raison de ses infrastructures et de son expertise logistique qui constituent un modèle à suivre au niveau continental.

La FIFA a exprimé sur son compte « Twitter », son admiration pour la ville de Rabat, la capitale du Maroc, ainsi que pour la ville de Tanger, en mettant en avant la capitale du Royaume, louant ses caractéristiques et sa beauté.

Dans son Tweet, l’instance du football international a indiqué que « La capitale des lumières… une ville d’un éclat particulier qui allie authenticité et modernité accueillera des matches de la Coupe du monde des clubs Maroc 2022, et nul doute que les invités seront impressionnés par la ville ».

S.L.