Les réactions des Lions de l’Atlas convoqués pour le Mondial (PHOTOS)

Walid Regragui a dévoilé jeudi les noms des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde. Depuis l’annonce de la liste, les joueurs retenus ont exprimé leur joie et fierté à leur façon sur leurs réseaux sociaux.

Abderrazak Hamdallah fut l’un des premiers joueurs à réagir à sa convocation pour le Mondial par Walid Regragui. L’attaquant de l’Ittihad a partagé un message dans lequel il a exprimé sa gratitude et sa fierté de représenter le Maroc lors de la Coupe du monde. Il a fallu quelques instants pour que d’autres se manifestent sur Instagram, à l’image de Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri, Bilal El Khannous, Badr Benoun, Sofyan Amrabat, Romain Saïss, Yahya Jabrane, Azzedine Ounahi, Ilias Chair, Munir Mohamedi, Abdelhamid Sabiri, Jawad El Yamiq, Achraf Dari et Yahya Attiat Allah.

Walid Regragui a indiqué lors d’une conférence de presse tenu jeudi que les Lions de l’Atlas s’envoleront le dimanche 13 novembre vers les Emirats arabes unis afin d’y jouer un dernier match préparatif avant de se diriger vers le Qatar pour entamer le Mondial.

Le sélectionneur national a indiqué que certains joueurs rejoindront les rangs plus tard, à cause de leurs engagements avec leurs clubs. Et de rajouter que le plus important est de proposer une prestation digne des Marocains et du football national.

A.O.