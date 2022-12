Les Qataris commentent la « sajda » des Lions de l’Atlas (VIDEO)

La sélection marocaine a réussi à s’imposer en tant que seul représentant du monde arabe et du continent africain au Mondial 2022. Les hommes de Walid Regragui ont l’appui du peuple marocain mais aussi des pays arabes et africains, qui ne cachent pas leur joie de cet exploit. Ces derniers ont commenté le fait que les joueurs marocains effectuent une « Sajda » en forme de remerciement à dieu après chaque but marqué.

ʺIls dédient leur victoire à Dieu. C’est grâce à sa bienveillance qu’ils sont arrivés à un stade aussi avancé de la compétition. C’est bien d’avoir foi en Dieu, car il répond toujours aux prières de ses fidèles, nous ont indiqué plusieurs interlocuteurs.

La célébration adoptée par les Lions de l’Atlas avait suscité un débat sur les réseaux sociaux, certains internautes indiquant que cela n’est rien d’autre qu’une tentative de créer du buzz et jouer sur les émotions des gens. Pour d’autres, cela est un signe de respect pour l’identité musulmane du peuple marocain et des croyances du royaume.

A.O.