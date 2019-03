Les publics du Raja et de l’AS FAR dans le top 5 mondial (VIDEO)

Les publics du Raja Casablanca et de l’AS FAR sont sans doute les clés de succès de leurs équipes. C’est que les supporters ont toujours répondu présent pour motiver les joueurs sur le rectangle vert.

La chaîne mondiale dédiée aux supporters, Ultras World, a ainsi choisi de mettre les publics des Verts et des Militaires au 2e rang de son classement hebdomadaire. Une distinction méritée pour le Raja et l’AS FAR qui sont les seuls clubs africains à figurer dans ce top 5 mondial.

Classement:

Crvena Zvezda vs Partizan (Serbie)

FAR Rabat vs Raja Casablanca (Maroc)

Feyenoord vs Ajax Amsterdam (Pays-Bas)

Slovan Bratislava vs Spartak Trnava (Slovaquie)

Tirana vs Partizani (Albanie)

A.K.A.