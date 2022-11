Les propriétaires de Manchester United envisagent la vente du club

Par LeSiteinfo avec MAP

Les propriétaires de Manchester United, la famille Glazer, ont annoncé, mercredi, qu’ils envisageaient de vendre le club alors qu’ils « explorent des alternatives stratégiques ».

Les Américains ont acheté le club pour 790 millions de livres sterling, soit 1,34 milliard de dollars, en 2005. Depuis plusieurs années, ils sont l’objet de nombreuses protestations des supporters mécontents des résultats sportifs du club et du manque d’investissements dans ses infrastructures.

Le conseil d’administration « étudiera toutes les alternatives stratégiques, y compris de nouveaux investissements dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant la société », indique un communiqué des Red Devils. Le processus « comprendra une évaluation de plusieurs initiatives visant à renforcer le club, y compris le réaménagement du stade et des infrastructures, et l’expansion des opérations commerciales du club à l’échelle mondiale » pour améliorer « le succès à long terme des équipes masculines, féminines et de l’académie du club, et apporter des avantages aux fans et aux autres parties prenantes », ajoute la même source. En 2012, les Glazers ont vendu 10% de leur participation via une cotation en bourse et ont vendu d’autres actions les années suivantes.

« Comme nous cherchons à continuer à construire sur l’histoire du succès du club, le conseil d’administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques », ont déclaré les coprésidents exécutifs et directeurs Avram Glazer et Joel Glazer.

« Nous évaluerons toutes les options afin de nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les opportunités de croissance significatives qui s’offrent au club aujourd’hui et à l’avenir », ont-ils assuré.

S.L.