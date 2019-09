Les premiers mots d’Icardi à son arrivée au PSG (VIDEO)

C’est officiel. Le PSG frappe un grand coup de dernière minute en recrutant l’attaquant de l’Inter Milan, Mauro Icardi, 26 ans. Un recrutement sous la forme d’un prêt. Après l’annonce de Neymar, qui reste à Paris, l’attaque du PSG va donc bénéficier d’une recrue de poids. Il portera le numéro 18.

“Merci au PSG de me faire confiance, a déclaré Icardi. Je vais tout donner pour aider ma nouvelle équipe à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Le PSG est une place forte du foot international, qui a attiré de très grands noms ces dernières années. Les ambitions sont très élevées et je suis sûr que toutes les conditions sont réunies pour aller encore plus haut. Et j’ai hâte de découvrir le Parc”.