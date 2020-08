Les premiers mots de Yassine Bounou après le sacre du FC Séville

L’international marocain Yassine Bounou a exprimé son bonheur après avoir remporté le titre de l’Europa League avec le FC Séville. Le club espagnol s’est imposé en finale contre l’Inter Milan (3-2), grâce notamment à une belle prestation du gardien marocain.

Dans une déclaration à la presse, Bounou a fait part de son bonheur après ce sacre, précisant que le match n’était pas facile. « Notre club a prouvé qu’il fait partie des grands », a-t-il assuré.

Et sur ses brillantes performances lors des derniers matchs, le gardien a indiqué : « J’ai juste fait mon travail, comme chaque joueur le ferait. A Séville, nous jouons comme une seule équipe. Je crois que c’est le secret de notre victoire ». Et de conclure : « Je dédie ce titre à ma famille et à tous les Marocains ».

Le portier de 29 ans a été l’une des stars du match et a brillé en Europa league depuis sa reprise.

M.F.