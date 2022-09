Les premiers mots de Hakim Ziyech depuis son retour en sélection (VIDEO)

Hakim Ziyech marque son grand retour en sélection, après avoir boudé l’ancien technicien des Lions, Vahid Halilhodzic.

Dans une déclaration à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le milieu offensif a exprimé sa joie d’être de retour dans les rangs de l’équipe nationale. Ziyech a exprimé son souhait d’être au top de sa forme, et de présenter des performances dignes des attentes du public marocain.

« Je suis très heureux d’être parmi les Lions de l’Atlas. Les choses étaient difficiles auparavant, mais je suis prêt dorénavant », a-t-il déclaré.

Concernant les rencontres préparatoires avec le Chili et le Paraguay, le joueur a affirmé : « les deux prochains matchs sont d’une grande importance pour nous. Ils représentent le dernier virage avant la Coupe du monde ».

Et d’ajouter : « le plus important dans ce type de rencontres, c’est de démontrer notre niveau, surtout que l’on dispose d’un nouvel entraîneur, d’un nouveau staff et d’une vision innovante ».

La convocation de Hakim Ziyech par Walid Regragui marque le retour du joueur en sélection, après qu’il a annoncé sa retraite internationale, suite à des différents avec Vahid Halilhodzic.

A.O.