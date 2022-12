Les premières réactions après Maroc-Portugal

La qualification historique du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde Qatar 2022 aux dépens du Portugal (1-0) confirme les grandes capacités du cadre technique national, ont affirmé des entraîneurs nationaux.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont souligné que le sélectionneur national, Walid Regragui, a démontré une grande capacité à mener son groupe vers la victoire et la qualification historique.

A cet égard, le cadre national Youssef Lamrini a indiqué que c’est un exploit historique pour une équipe africaine et arabe de réussir à atteindre ce stade de la Coupe du monde, ajoutant que cette qualification n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’un travail continu et intense des joueurs et du staff technique de l’équipe nationale.

Le plan tactique élaboré par Walid Regragui a bien fonctionné malgré les tentatives du Portugal de revenir au score, a-t-il indiqué, relevant que les éléments nationaux ont su gérer le match avec discipline tactique et confiance.

Les Lions de l’Atlas méritent cette qualification parce qu’ils ont signé de très bonnes prestations tout au long de la compétition, a-t-il noté.

Pour Hassan Moumen, tous les Marocains sont fiers de cet exploit inédit, estimant que ce résultat redonne de la confiance au travail du cadre technique national.

Les éléments nationaux ont démontré haut et fort leur capacité à relever les défis, a-t-il fait savoir, ajoutant que Walid Regragui a réussi le pari de vaincre mais aussi de convaincre par sa prestation historique.

La confiance accordée par Regragui aux joueurs de l’équipe nationale leur a permis de réaliser des résultats sans précédent lors de ce mondial, a-t-il conclu.