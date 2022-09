Les premières photos du retour de Ziyech en sélection sous l’ère Regragui (PHOTOS)

Hakim Ziyech fait son grand retour en sélection. L’international marocain a pris part, ce mardi, aux séances d’entraînement des Lions de l’Atlas en préparation des deux rencontres amicales face au Chili et au Paraguay, respectivement les 23 et 27 septembre à Barcelone et à Séville.

Ces premières séance d’entraînement sous la houlette du nouveau sélectionneur national, Walid Regragui, sont principalement consacrées à la prise de contact entre les joueurs et les cadres techniques.

A rappeler que Ziyech avait conditionné son retour en sélection par le départ de l’ancien coach des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodzic.

M.S.