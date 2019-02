Les premières images de l’hôtel de Ronaldo à Marrakech (PHOTOS)

Cristiano Ronaldo va ouvrir son hôtel à Marrakech et le lancement est prévu prochainement. L’établissement hôtelier sera situé à M Avenue, ce nouveau quartier de la ville ocre qui comptera plusieurs magasins et résidences de luxe.

La page officielle de M Avenue a d’ailleurs publié des images de ce nouvel hôtel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant de la Juventus n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir un véritable joyau à la ville ocre.

Cet hôtel, qui fait partie du groupe portugais Pestana CR7, comptera 164 chambres.

Si Cristiano Ronaldo se déplace souvent à Marrakech, l’ouverture de cet établissement hôtelier, qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 40 millions d’euros, poussera le joueur à passer plus de temps dans la ville ocre.

Rappelons que Pestana avait annoncé que d’ici 2020, deux hôtels CR7 vont ouvrir leurs portes à Madrid et New York. L’ouverture d’un hôtel est également prévue en 2021 à Paris. L’établissement 4 étoiles de 210 chambres sera situé sur la rive gauche de Paris entre la gare d’Austerlitz et la gare de Lyon.

A terme, la chaîne du joueur comptera près de 800 chambres dans six destinations touristiques importantes dans le monde.

M Avenue Marrakech By Downtown Hotel Corporation (DHC), a par ailleurs annoncé que la commercialisation de ses locaux commerciaux sera lancée le 15 mars 2019. Ce lieu qui sera une véritable opportunité pour investisseurs abritera donc également le premier hôtel CR7 en Afrique.

S.L.