Les parents d’Ilias Chair adressent un message aux Marocains (VIDEO)

Les familles des joueurs de la sélection nationale sont présentes à Doha pour les soutenir. Les parents d’Ilyas Chair ne manquent pas à l’appel et se sont confiés à l’envoyé spécial de Le Site Info au Qatar.

Le père du belgo-marocain a exprimé sa joie et sa fierté concernant la participation de son fils au Mondial avec les Lions de l’Atlas. ʺL’équipe a bien joué face à la Belgique. J’espère qu’il en sera de même contre le Canada. On ne doit pas les sous-estimer et garder le même niveau. Je suis de tout cœur avec mon fils, même s’il n’a pas encore joué. Mais nous restons une équipe avant tout. Je suis fier d’euxʺ, a indiqué le père du joueur.

De son côté, la mère d’Ilias Chair a souligné : ʺJe suis très heureuse que mon fils fasse partie de cette aventure. Les Lions de l’Atlas ont un grand esprit combatif. Ilias n’a peut-être pas joué à ce stade, mais ce n’est pas important, il fait partie d’une équipe. Pour moi, les Lions de l’Atlas sont tous mes enfants, je ne leur souhaite que de la réussite. J’appelle aussi les Marocains à les soutenir pleinement durant cette Coupe du mondeʺ.

