Les mots forts de Hakimi avant Maroc-Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Confiante en ses moyens, l’équipe nationale marocaine fera tout pour battre l’Espagne en 8ème de finale de la Coupe du monde de football et écrire l’histoire, a assuré l’international marocain Achraf Hakimi, l’un des meilleurs joueurs de la phase de groupes de cette compétition planétaire.

‘’Nous sommes pleins de confiance. Nous allons essayer de développer notre jeu et d’appliquer notre stratégie pour battre l’Espagne’’, a souligné Hakimi dans un entretien au quotidien sportif Marca, publié lundi.

L’équipe est formée d’une jeune génération ‘’qui a faim d’exploits, qui veut changer les choses, écrire l’histoire, et c’est ce que nous sommes en train de faire’’, a relevé le latéral droit du PSG, ajoutant que la rencontre de mardi contre l’Espagne sera ‘’difficile entre deux équipes qui se connaissent très bien’’.

‘’Chaque équipe va faire usage de ses armes pour gagner. Nous allons jouer onze contre onze et que le meilleur gagne’’, a-t-il résumé, mettant l’accent sur le rôle du public marocain dans le soutien des Lions de l’Atlas pendant la Coupe du monde.

‘’Le soutien du public marocain est inconditionnel lors de cette Coupe du Monde, comme l’avait été en Russie, parce que ce sont des moments uniques. (…) Le public est conscient du fait que nous avons un bon groupe, et il nous a donné beaucoup d’affection. On le sent, on a l’impression de jouer chez nous, tout en rouge. Nous sommes heureux et satisfaits. Nous les remercions à nouveau et leur demandons de continuer ainsi’’, s’est réjoui Achraf Hakimi, se disant ‘’très fier’’ de jouer pour le Maroc.

Selon lui, ‘’c’est quelque chose d’unique de jouer pour mon pays’’. ‘’Et surtout maintenant que nous faisons l’histoire. C’est incroyable de voir comment les gens le vivent. Cela nous transmet beaucoup et nous donne la force de continuer et de faire de grandes choses. Ce sont des moments inoubliables’’, a-t-il dit.

‘’Je ressens l’affection des gens dont je suis très reconnaissant, car cela me donne plus de force pour continuer à travailler pour améliorer mes prestations. Moi aussi j’ai beaucoup d’affection pour le peuple marocain et je vais me battre pour être à la hauteur’’, a conclu Hakimi.

Le Maroc a décroché son billet pour les huitièmes de finale du Mondial Qatar-2022 de football, en battant le Canada par 2 buts à 1 (mi-temps : 2-1), jeudi, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe F.

L’Espagne a terminé deuxième (4 pts) du groupe E après sa défaite, jeudi, face au Japon (1-er/6pts). Son groupe comptait également l’Allemagne et le Costa Rica.

