Les mots d’Hervé Renard après Maroc-Côte d’Ivoire (VIDEO)

À l’issue de la rencontre ayant opposé le Maroc à la Côte d’Ivoire, comptant pour la deuxième journée de la phase de poules (groupe D) de la CAN 2019, et qui s’est soldée sur le score de 1 à 0 en faveur des Lions, Hervé Renard est revenu sur ce match au micro de beIN Sports.

“(…) On est content mais il va falloir terminer le travail lundi pour finir premiers du groupe. C’est indispensable. Félicitation à tous. (…) C’est une équipe qui dispose de grandes qualités“, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Le soutien des supporters, ça avait un petit air de Russie. On les remercie. On remercie aussi ceux qui nous tapent dessus sans arrêt, mais nous donnent du courage et beaucoup de motivation”.

Notons que l’unique réalisation de la rencontre a été marquée par Youssef En-Nesyri à la 23e minute de jeu. Le score est resté inchangé jusqu’à la fin de la rencontre.

Les Marocains occupent ainsi la tête du groupe D avec 6 points et décrochent leur billet pour le deuxième tour.

Rappelons que les Lions de l’Atlas s’étaient imposés (1-0) face à la Namibie lors de leur premier match, alors que la Côte d’Ivoire avait battu l’Afrique du Sud.

Les supporters marocains rêvent de la couronne africaine depuis 43 ans, après le seul et unique titre de l’histoire de l’équipe nationale remporté en 1976.

S.L.