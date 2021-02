Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Hakim Ziyech

L’international marocain Hakim Ziyech vit sans doute la période la plus difficile de sa carrière. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea, l’ancien de l’Ajax est complétement écarté de la formation, et son avenir avec les Blues semble compromis. Et les mauvaises nouvelles continuent de s’enchaîner pour Ziyech.

Si Calcio Mercato et d’autres sources médiatiques avaient rapporté que l’AC Milan et Juventus portent un certain intérêt pour le joueur, il s’est avéré finalement que ces rumeurs étaient dénuées de fondement. En effet, le journaliste Italien Fabrizio Romano a démenti en bloc toutes ses rumeurs lors de son passage à la télévision italienne.

Des médias anglais rapportent par ailleurs que Ziyech s’apprête à se réunir avec la direction de Chelsea, pour discuter de son avenir, soulignant que le Marocain préférerait quitter le club au prochain mercato que de passer une saison de plus au banc de touche.

M.F.