Les Lions de l’Atlas souhaitent Ramadan Kareem aux Marocains (VIDEO)

En stage de préparation avant le match amical prévu samedi prochain à Tanger contre le Brésil, les Lions de l’Atlas ont profité du premier joueur du mois sacré pour souhaiter un bon à tous les Marocains, et ce, en différentes langues : arabe, espagnol et anglais.

Sur cette vidéo, on retrouve le sélectionneur national Walid Regragui, ses adjoints : Rachid Benmahmoud et Gharib Amzine ainsi que 7 joueurs de l’effectif national. Les deux gardiens : Yassine Bounou, Ahmed Reda Tagnanouti puis Abderrazak Hamedallah, Soufiane Boufal, Azeddine Ounahi, Abdessamad Ezzalzouli et Yahia Attiat Allah.

Pour rappel, le match face au Brésil le 25 mars prochain se jouera à guichets fermés. L’ensemble des billets a été vendu en peu de temps.