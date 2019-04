Les Lions de l’Atlas reculent au classement FIFA

La FIFA a publié ce jeudi 4 avril son classement du mois d’avril. La sélection nationale de football a perdu deux places et occupe désormais la 45ème position.

Qualifiés pour la CAN 2019, les Lions de l’Atlas pointent à la 45e place au classement mondial de la FIFA et à la 4e position sur le plan africain avec 1440 points derrière le Sénégal, 23e (1515), la Tunisie 28e (1491) et le Nigeria 42e (1435). L’Algérie est 70e.

Rappelons que les hommes d’Hervé Renard se sont inclinés face à l’Albiceleste (1-0) le 26 mars dernier en match amical.

La Belgique reste en tête du classement mensuel FIFA publié jeudi avec un total de 1.737 points, rapportent les médias belges.

Les Diables rouges, qui occupent la première place de ce classement depuis le 20 septembre 2018, comptent trois points d’avance sur la France, championne du monde, qui totalise 1.734 points.

Le Brésil conserve la troisième place (1.676 pts) devant l’Angleterre (1.647 pts) et la Croatie (1.621 pts) vice-championne du monde, désormais 5ème.

La Belgique jouera son prochain match le 8 juin contre le Kazakhstan dans le cadre des Qualifications pour l’Euro 2020, dans le Groupe I où figurent également la Russie, l’Ecosse, Chypre et Saint-Marin.

VOICI LE CLASSEMENT COMPLET

