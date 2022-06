Les Lions de l’Atlas pourraient affronter une sélection sud-américaine

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l’inamovible entraîneur franco-bosniaque, Vahid Halilhodzic, ont reçu plusieurs offres concernant les matchs amicaux que joueront les Lions de l’Atlas, dont la programmation est prévue pour le mois de septembre prochain, en préparation à la Coupe du monde Qatar 2022.

Ainsi, il est presque certain que l’équipe nationale sera opposée à l’équipe du Panama, le 22 septembre prochain. Cependant, le lieu de cette rencontre amicale n’a pas été encore fixé, alors que d’autres sources ont évoqué la programmation du match Maroc-Panama en Espagne, au cas où les deux parties se mettraient d’accord sur ce choix.

Quant à la deuxième rencontre amicale, elle aura lieu entre les Lions de l’Atlas et celle de « La Celeste », équipe de l’Uruguay et de sa vedette Luis Suàrez, le 27 du même mois de septembre. Ce second match sera sûrement programmé en Espagne,

Par ailleurs, l’on ignore encore si l’équipe nationale ne jouera ses matchs amicaux que contre des équipes d’Amérique latine, après avoir livré, et perdu son match amical par 3-0, contre l’équipe des Etats-Unis. Dans ce cadre, des sources de Le Site info ont argué que ce choix de matchs amicaux contre le Panama et l’Uruguay a été décidé vu le jeu pratiqué par ces deux équipes et qui est similaire à celui des écoles canadienne et croate.

L.A.