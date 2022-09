Les Lions de l’Atlas entament le stage de préparation (VIDEO)

L’équipe nationale a officiellement commencé ses séances d’entraînement, dans le cadre du stage de préparation pour les amicaux face au Chili et au Paraguay.

Les joueurs convoqués par Walid Regragui pour les rencontres amicales des 23 et 27 septembre étaient présents à la première séance qui a eu lieu lundi, à l’exception de Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Soufiane Amrabat et Yassine Bounou, arrivés au Maroc plus tard dans la soirée.

À cette occasion, Abdelhamid Sabiri a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici. J’espère être à la hauteur des attentes. Nous nous apprêtons à jouer deux rencontres avec des adversaires de taille, mais nous disposons d’une bonne équipe. Nous allons faire de nos mieux pour être prêts pour la Coupe du monde ».

Pour sa part, Walid Cheddira a indiqué : « C’est un rêve qui se réalise. J’ai l’honneur d’être avec l’équipe nationale. J’espère qu’on signera sur de bonnes prestations en Coupe du monde ».

A.O.

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية قبل مباراتي الشيلي والبارغواي

First training session for our Atlas Lions ahead of the next two friendly games against Chile & Paraguay #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/V6uwIf8LXH

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 20, 2022