Les Lions de l’Atlas en Une de la presse espagnole (photos)

Par LeSiteinfo avec MAP

En se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football Qatar-2022, après avoir battu samedi le Portugal par 1 but à 0, la sélection marocaine de football a écrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du football mondial, écrit, dimanche, la presse espagnole.

Le Maroc, l’équipe »révélation » du Mondial, devient ainsi la première équipe africaine et arabe à figurer parmi les quatre meilleures du monde, relèvent les médias spécialisés espagnols, qui ont consacré des analyses au »miracle » des Lions de l’Atlas.

»Le jeune entraîneur de la sélection marocaine Walid Regragui nous a présenté l’une des grandes surprises des Coupes du monde à travers l’histoire, en dessinant les forces d’une équipe qui ne tombe jamais », assure le quotidien Marca, précisant que le Maroc est »la révélation du tournoi grâce à sa sécurité défensive ».

»Les Lions de l’Atlas sont imbattables. Ils sont un mur infranchissable », écrit la publication, faisant noter que »le Maroc est entré dans l’histoire du football africain en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Et c’est mérité ».

L’équipe de Regragui est une unité très solide contre laquelle il est très difficile de marquer des points, avec des individualités qui lui donnent ce petit plus nécessaire pour réaliser des exploits comme celui-ci, indique l’auteur de l’article, rappelant que le Maroc a gagné la Belgique, l’Espagne et le Portugal en chemin et »il mérite donc toute la reconnaissance ».

Les Lions de l’Atlas sont dans le top-4 du football mondial et ne veulent pas se fixer de limites, retient Marca.

»Il aura fallu moins de quatre mois à Walid Regragui pour changer à jamais l’histoire du football africain et faire résonner le nom du Maroc au sommet de cette Coupe du monde », indique, de son côté, AS.

Grâce à ses succès sur la Belgique, l’Espagne et le Portugal, le Maroc réalise le rêve de tout un continent africain, qui aura un représentant en demi-finale pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde, fait noter le quotidien sportif, précisant que Regragui a formé un groupe homogène et solidaire et a redonné confiance a des joueurs comme Ziyech et Youssef En-Nessyri, »le grand héros » de la rencontre contre le Portugal.

C’est la victoire de tout un continent, de l’équipe favorite des pays arabes qui se réjouissent qu’une équipe arabo-africaine ait battu l’Espagne et le Portugal, rapporte, pour sa part, Mundo Deportivo.

Jamais auparavant une équipe africaine n’était allée aussi loin. Le Maroc est déjà la surprise de cette Coupe du monde après avoir écrit l’histoire, ajoute le journal édité à Barcelone.

»Le Maroc a montré qu’il n’est pas une équipe à prendre à la légère. Elle rivalise avec ses armes, qui ne manquent pas, et a déjà battu l’Espagne aux tirs au but, et maintenant le Portugal, qui venait de battre la Suisse 6-1 en huitième de finale », souligne Mundo Deportivo.

»De plus, les Lions de l’Atlas n’ont encaissé qu’un seul but dans cette Coupe du monde. Brutal », soutient le journal espagnol.

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football Qatar-2022, en s’imposant face au Portugal par 1 but à 0, samedi au stade Al-Thumama. La sélection marocaine affrontera pour une place en finale l’équipe de France qui a battu 2-1 l’Angleterre.