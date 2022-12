Les Lions de l’Atlas célébrés pendant un mariage palestinien (VIDEO)

Un mariage palestinien s’est vite transformé en célébration pour les hommes de Walid Regragui après leur qualification aux 8e de finale du Mondial 2022.

Un groupe de chanteurs palestiniens a décidé de rendre hommage aux Lions de l’Atlas. Ceux-ci ont entonné: ʺVive le Maroc, félicitation pour sa qualification aux 8e de finale. Nos salutations à Hakim Ziyech et ses coéquipiers. Le Maroc nous a honorés au Mondial. Le Maroc a marqué but après but, se haussant au second tourʺ.

A noter que les supporters marocains ont hissé le drapeau de la Palestine suite à la victoire des Lions de l’Atlas face au Canada.

A.O.