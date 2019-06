Les légendes du Barça sont à Casa (PHOTO)

Un match de Gala est prévu ce dimanche entre le Sporting Club Mohammedia et l’équipe des légendes du FC Barcelone. Ces derniers ont d’ores et déjà débarqué au Maroc et semblent profiter de leur séjour dans le Royaume. Ce samedi, ils ont en effet pris la pose devant la mosquée Hassan II de Casablanca.

Il s’agit du troisième match de la saison pour l’équipe des anciennes gloires du Barça, dirigée par Albert Ferrer.

Ce rendez-vous sera l’occasion de rendre hommage à la légende du club, le Marocain Ahmed Faras, joueur africain de l’année 1975 et meilleur buteur de tous les temps de l’histoire de l’équipe nationale marocaine.

Rappelons le SC de Mohammedia joue maintenant dans la troisième division de la Botola, mais espère revenir au plus haut niveau comme au bon vieux temps avec Faras. Il a notamment remporté la Coupe (1972, 1975), le championnat en 1980, et la Supercoupe (1975) du Maroc. Sans oublier la Supercoupe du Maroc (1975).

N.K.