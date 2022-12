Les larmes de Badr Benoun touchent la Toile (VIDEO)

Badr Benoun n’a pas pu retenir ses larmes, samedi, en revenant sur ses problèmes de santé. Après la défaite des Lions de l’Atlas face à la Croatie, lors du match de classement de la Coupe du monde, l’international marocain a tenu à adresser un beau message à Walid Regragui, le remerciant de lui avoir permis de participer à cet exploit.

«Il y a quatre mois, je pensais mettre fin à ma carrière de footballeur à cause de mes problèmes de santé. Je ne l’ai pas fait grâce à Walid Regragui… Je n’oublierai jamais cet homme. C’est la première fois que j’en parle. Chaque nuit, il m’était difficile de penser que je ne reverrai peut-être plus mes enfants . Je suis fier d’avoir écrit l’histoire avec la sélection de mon pays et d’avoir participé à cet exploit. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu, mon épouse, ma famille, mes fans… Aujourd’hui, je suis l’homme le plus heureux au monde», a-t-il confié, en larmes, au micro de beIN Sports.

Pour rappel, Badr Benoun souffrait de complications cardiaques après avoir contracté la covid-19. Le défenseur a dû s’éloigner des pelouses pendant plusieurs mois pour recevoir les soins nécessaires. Il évolue actuellement dans les rangs d’Al Qatar SC.

H.M.