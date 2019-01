Les jours de Garrido sont-ils comptés au Raja?

Suite à la défaite des Verts à domicile face à l’Étoile sportive du Sahel (ESS), en match comptant pour les quarts de finale aller de la Coupe arabe des clubs, les dirigeants du Raja seraient décidés de se séparer de Juan Carlos Garrido.

Selon des sources de Le Site Info, le président du Raja, Jawad Ziyat, devrait tenir une réunion avec le coach espagnol en vue d’évaluer les résultats des Verts durant cette première partie de la saison. Cette rencontre pourrait mener à l’éviction de Garrido, selon les mêmes sources.

Et d’ajouter que les supporters rajaouis sont en colère contre Garrido, en raison de ses choix lors du dernier match. Ce dernier n’ayant pas convoqué Anass Zniti, Mahmoud Benhalib et Lima Mabidi, et a laissé Abdelilah Hafidi sur le banc.

De plus les joueurs accusent le technicien espagnol d'”arrogance” et d'”insolence”. Nombre d’entre eux auraient même menacé de quitter le club si Garrido restait à ses commandes. Affaire à suivre…

