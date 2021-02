Les joueurs et coachs désormais assujettis à l’IR au Maroc

La Fédération royale marocaine de football a décidé d’assujettir les sportifs professionnels à l’impôt sur le revenu (IR).

Dans une correspondance de la Commission de contrôle et de gestion, la FRMF fait savoir aux concernées que l’IR sera déduit de leurs salaires mensuels, à compter du 1er janvier 2021. Et ce, selon les dispositions de la Loi de Finances n°65-20 pour l’année budgétaire 2021.

A préciser que la FRMF entend par « sportifs professionnels », toutes les personnes pratiquant une activité sportive « contre rémunération, à titre principal ou exclusif, en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives ».

Ce qui signifie, en clair, qu’il s’agit des coachs et des joueurs de la Botola D1 et de la Botola D2, ainsi que des éducateurs et des membres des équipes techniques.

M.L.