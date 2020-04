Les joueurs d’un club marocain sommés de libérer les appartements mis à leur disposition

Le Bureau exécutif du club de football de Chabab Rif Al Hoceima (CRA) a demandé aux joueurs, ainsi qu’aux cadres techniques,de libérer les appartements qu’ils occupent et de rendre les clefs à leurs propriétaires.

Cette mesure a été prise par les dirigeants du club après que les autorités marocaines on décidé le prolongement de l’état d’urgence sanitaire au 20 mai prochain.

Et c’est via un communiqué qu’il a été demandé aux joueurs et aux cadres techniques l’évacuation des appartements et ce, avant le 30 de ce mois d’avril. Les appartements dont les locataires ne sont pas en ville sont aussi concernés par cette mesure, a-t-on préconisé. Cependant, le club a promis de faire bénéficier tous ses joueurs et ses cadres techniques de nouveaux logements dès que l’on fixera la date de la reprise de la Botola.

En attendant, il a été décidé de prélever le montant du loyer des salaires des joueurs qui n’auront pas libéré les appartements et rendu les clefs avant le délai fixé.

L.A (avec M.A.S)